Louga, 22 oct (APS) - Le Collectif Navétanes scolaires a lancé, jeudi, à Louga, la première édition des cours de vacances gratuits pour les élèves, une initiative visant à améliorer le niveau des apprenants, a déclaré son initiateur, Samba Bathily.

’’J’avais eu cette idée d’organiser des cours de vacances pour appuyer les élèves. Cette année, l’éducation a fortement était affectée par la pandémie de Covid-19 et en tant que parent d’élève, j’avais jugé nécessaire de mettre en place cette initiative’’, a expliqué M. Bathily.

S’exprimant lors du lancement officiel des cours de vacances scolaires gratuits en présence du préfet de Louga, Mamadou Khouma, il a précisé que son idée a été approuvée et appuyée par l’Inspection d’Académie (IA) de Louga.

’’L’IA a mis à notre disposition du matériel pédagogique, des gels et masques, pour organiser ces cours qui sont en train de se dérouler dans 10 écoles au niveau de la commune de Louga et concernent près de 2000 élèves du CI à la classe de Terminale’’, a-t-il dit, précisant que les inscriptions se poursuivent.

Samba Bathily a salué ’’le sens de sacrifice’’ des enseignants qui ont accepté de dispenser les cours de manière bénévole.

’’Ce que nous souhaitons, c’est l’accompagnement des autorités, car nous voulons pérenniser cette initiative. Nous prévoyons de dérouler d’autres programmes pour renforcer le niveau des élèves. L’éducation est la base et la jeunesse est l’avenir et il faut miser sur les jeunes’’, a-t-il plaidé.

Le Préfet Mamadou Khouma a, de son côté, magnifié ’’cette belle initiative’’ en lieu et place des manifestations sportives et culturelles reportées à cause de la Covid-19.

Selon lui, ce projet va permettre ’’d’anticiper et de renforcer le niveau des élèves en classe d’examen et en classes intermédiaires’’.

’’Ces cours vont nous permettre de consolider les bons résultats obtenus cette année par rapport à ceux des années passées qui n’étaient pas fameux. Nous félicitons l’initiateur’’, a déclaré M. Khouma.

Il a nvité ’’les autres enseignants à copier cette initiative’’ dans leurs localités afin que ’’l’école lougatoise reste au-devant de la scène’’ en engrangeant de bons résultats.

D’après lui, il faut consolider les résultats obtenus cette année et pour cela, ’’il faut anticiper et travailler’’.