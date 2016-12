Dakar, 24 dec (APS) - Le maire de Guédiawaye, Alioune Sall a appelé, samedi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à aider à ériger un institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) dans sa commune.











"Guédiawaye a besoin d’un institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP), une nouveauté qui permet aux jeunes d’avoir des diplômes professionnels" leur facilitant l’insertion, a dit Alioune Sall à la cérémonie de clôture de la semaine d’exposition du Centre de recherche et d’essais (CRE) de Guédiawaye (banlieue dakaroise).



L’édile de la ville a également souhaité l’ouverture dans sa collectivité locale d’un institut supérieur de santé pour la promotion de la science.



Selon M. Sall, le CRE est un creuset d’animation ou les jeunes et les femmes auront la chance de faire leur formation et d’échanger leurs idées.



Le centre de recherche et d’essais (CRE) de Guédiawaye a pour missions de mettre mettre à la disposition des populations les connaissances scientifiques et techniques utiles a, pour sa part, soutenu le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pr Mary Teuw Niane.