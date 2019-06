Louga, 28 mai (APS) - Six mille huit cent quarante-six candidats subiront mercredi l’épreuve anticipée de philosophie dans les 24 centres d’examen de la région de Louga, a appris, mardi, l’APS.

Sur ces 6.846 candidats, 3.585 filles sont des filles, précise la cellule de communication de l’inspection d’académie de Louga, dans un document remis à la presse.

Ces candidats devront se rendre dans les 24 centres d’examen qui seront ouverts sur l’ensemble du territoire régional, dont cinq à Kébemer, sept à Linguère et douze à Louga.

Le lycée Malick Sall de Louga constitue le plus grand centre de la région avec 1.055 candidats inscrits. Le département de Louga compte le plus grand nombre d’inscrits avec 3.012 candidats.

L’épreuve anticipée de philosophie du BAC 2019 se tient ce mercredi.

Le nombre de candidats inscrits à l’examen du BAC, qui s’élève à 6.846, est cette année en recul, en comparaison avec l’année 2018 où 7502 avaient été enregistrés.

L’inspecteur de l’académie de Louga, Bou Fall, a assuré que tout était fin prêt pour un bon déroulement de l’examen.



"Pour le moment, les épreuves ont été mises à disposition des académies. Tous les chefs de centre sont venus prendre leurs lots", a-t-il affirmé.

M. Fall a confirmé que les "centres ont été apprêtés", et des dispositions sécuritaires prises avec la police et la gendarmerie, pour que les épreuves puissent se dérouler dans "la plus grande quiétude et clarté" pour les élèves.

"Ce sont les premiers jalons du Bac qui sont en train d’être posés", a-t-il soutenu, assurant que l’IA de Louga n’a aucune inquiétude par rapport au déroulement des anticipées.

"Nous avons l’habitude d’organiser le Bac et c’est le même dispositif qui est mise en œuvre et nous l’avons toujours réussi. Il n’y a jamais eu de couac et nous pensons que ça va marcher", a-t-il soutenu.

Il a prévenu que le fait pour tout candidat de détenir par devers soi un téléphone portable dans les centres d’examen, serait considéré comme une présomption de fraude et sanctionné.

"L’année dernière, dans beaucoup d’académies, des élèves ont été exclus à cause de cela. Cette année, ils le savent et ont été avertis dans leur lycée", a-t-il insisté, soulignant que cela a été "réitéré au niveau de l’académie".