Dakar, 27 jan (APS) - Shine to Lead, une association d’entraide scolaire, déclare dans un communiqué reçu mercredi à l’APS, avoir étendu ses bourses d’excellence aux autres régions du Sénégal, après trois ans de présence à Dakar.

Elle cherche à "identifier" des filles qui font d’"excellents résultats scolaires" dans les disciplines scientifiques notamment et étant confrontées aux "contraintes financières", afin de leur venir en aide, selon le texte.

Shine to Lead annonce avoir récemment "procédé au lancement de sa nouvelle cohorte de lycéennes devant bénéficier de ses bourses d’excellence pour l’année scolaire 2020-2021".

"Pour la première fois, l’association a recruté ses lauréates dans la région de Saint-Louis (nord), où 10 jeunes filles du lycée Ameth-Fall ont été sélectionnées pour intégrer le programme" d’assistance scolaire en question, indique le communiqué.



Shine to Lead affirme avoir envoyé des représentants à Saint-Louis pour la distribution de fournitures scolaires à ses "nouvelles recrues".



Il s’agit, selon le texte, de "kits scolaires (…) contenant des livres et des outils didactiques, en maths, physique et chimie" notamment, mais aussi des romans et des livres de philosophie.

"Avec ses moyens modestes et limités, c’est pour la première fois que Shine to Lead sélectionne de nouvelles boursières hors de la région de Dakar", soulignent ses dirigeants.

"Les dons octroyés entrent dans le cadre des bourses d’excellence que Shine to Lead accorde à des jeunes lycéennes des familles défavorisées, mais très prometteuses dans les sciences", indique la même source.

L’association cherche, depuis son lancement en 2017, à constituer "des cohortes de nouvelles boursières, en fonction de ses moyens".



Aux lauréates sont dispensées des cours en ligne, et elles bénéficient d’"un programme de mentorat de femmes leaders, en plus des bourses" octroyées.

Ses dirigeants disent avoir offert des masques et du gel hydroalcoolique aux filles, cette année, pour les aider à se protéger du Covid-19.

"Nous sommes ravies d’apporter cette contribution de Shine to Lead (…) Nous avons l’espoir de pouvoir continuer..", a promis Rokhaya Solange Mbengue Ndir, sa vice-présidente.

"Notre objectif, a-t-elle ajouté dans le communiqué, c’est que ces jeunes filles, plus tard, puissent elles aussi inspirer et accompagner leurs petites sœurs. C’est grâce à tous ces outils, à cet accompagnement (…) qu’elles réussiront à être des femmes leaders, qui vont demain diriger notre pays."

Après la réception des fournitures, la proviseure du lycée Ameth-Fall, Adiara Sy, a salué le geste de solidarité de Shine to Lead et le choix porté sur son établissement scolaire.

"Nous sommes très ravis d’accueillir aujourd’hui Shine to Lead (…) J’en profite pour remercier l’association au nom du personnel, de l’ensemble des élèves et des 10 filles" lauréates, a dit Mme Sy dans le communiqué.

"Je suis vraiment honorée, heureuse et fière de faire partie du programme de Shine to Lead, qui met en avant l’éducation des filles, nous booste pour que nous allions de l’avant et fait tout son possible pour que nous puissions nous construire un bel avenir", rapporte la même source, citant Ndèye Anta Diagne, l’une des lauréates.