Fatick, 9 juin (APS) - Des étudiants de l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) ont tenu mercredi un sit-in, pour exiger l’achèvement, dans les meilleurs délais, des travaux de construction du campus de Fatick de ladite université, a constaté l’APS.

"Ce sit-in que nous organisons correspond à notre premier plan d’actions pour exiger des autorités étatiques l’achèvement des travaux de construction du campus de Fatick de l’USSEIN", a dit le président de l’amicale des étudiants du campus de Fatick, Mohamed Camara.

Mobilisés devant la gouvernance de Fatick, les étudiants qui ont arboré des brassards rouges, ont étalé sur des pancartes les maux auxquels ils sont quotidiennement confrontés ainsi que leurs difficiles conditions d’études.



Ils ont notamment évoqué le manque de professeurs et d’hygiène dans ce campus et l’absence de programme master.



Tout en martelant que leur campus va mal, ils ont aussi réclamé l’achèvement, "dans les plus brefs délais", des travaux de construction du campus de Fatick, sous le regard vigilant des policiers déployés aux alentours de la gouvernance de Fatick.

"En raison du retard dans la livraison des ouvrages du campus de Fatick, nous sommes éparpillés dans toute la ville", a dénoncé le président de l’amicale des étudiants du campus de Fatick.



"Le déroulement des cours a enregistré un retard considérable, mais le sera encore plus si nos revendications ne sont pas réglées", a averti Mohamed Camara, avant d’annoncer un mot d’ordre de grève de 96 heures.

Il a remis à la gouverneure de région, Seynabou Guèye, le mémorandum élaboré par les étudiants.

La cheffe de l’exécutif régional s’est engagée à mettre en place une commission régionale chargée du suivi de l’évolution des travaux de construction du campus de Fatick.

Sur les autres points de revendication ne relevant pas de ses compétences, notamment l’augmentation du budget du campus, elle a promis de transmettre le mémorandum aux autorités compétentes.

Les travaux de construction du campus de Fatick de l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) avaient été lancés le lundi 1er juillet 2019.

Les délais contractuels de réception, initialement prévus sur une durée de 24 mois, ont été ramenés à 18 mois d’un commun accord avec le Groupement d’entreprises China Machinery Engineering corporation (CMEC) et la Compagnie sénégalaise OTIZIA, le groupement d’entreprises en charge de l’exécution des travaux, qui ont accusé un retard de cinq mois.

Le campus de Fatick compte 1.445 étudiants dont 445 nouvellement orientés.