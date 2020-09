Thiès, 8 sept (APS) - Le centre d’examen du Lycée Malick Sy de Thiès a comptabilisé 405 candidats admis d’office au premier tour du baccalauréat général, sur les 1.387 inscrits pour l’obtention de ce diplôme, soit un taux de 29,3%, selon les résultats proclamés dans la Capitale du Rail, mardi.



Selon le proviseur du lycée, Ahmadou Lamine Badji, le centre était composé de 3 jurys.



Le ‘’super-jury’’ de 599 candidats, à savoir le jury 1284, a enregistré 163 admis d’office et 204 admis à passer le second tour.



Le jury 1283 a comptabilisé 113 admis d’office et 125 admissibles, sur un total de 399 candidats.



Au jury 1285 comptant 389 candidats, 129 candidats ont été admis d’office et 100 admis à passer le second tour.



Le décompte des résultats se poursuit encore pour connaître le nombre de mentions, notamment pour les 800 candidats du Lycée Malick Sy, éparpillés dans plusieurs centres, a dit M. Badji.





