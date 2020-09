Tambacounda, 9 sept (APS) – Huit cent quatorze des 4.033 candidats de la région de Tambacounda (est) ont été déclarés admis au premier tour de l’examen du baccalauréat à l’issue duquel un taux de réussite de 20,85 % a été enregistré, a appris mercredi l’APS de l’inspection d’académie (IA).

L’IA de Tambacounda a fait état de 11 mentions “Bien” et de 127 mentions ‘’Assez Bien’’ au terme du premier tour de l’examen.

En outre, 1.313 candidats sont déclarés admissibles au second tour de l’examen. De nouvelles chances leur sont donc données d’obtenir le baccalauréat.

Les 4.033 candidats de la région ont passé l’examen dans 11 centres de l’IA de Tambacounda.

Pour le premier tour, le centre du lycée de Koumpentoum a obtenu un taux de réussite de 29,58 %, le plus élevé de la région. Suivent les centres d’examen des lycées Thierno-Souleymane-Agne et Mame-Cheikh-Mbaye, situées dans la commune de Tambacounda, respectivement avec 29,06% et 17,27%.

Le lycée d’enseignement technique de Tambacounda a eu 13 candidats admis d’office et neuf admissibles au second tour, sur un total de 28 candidats.