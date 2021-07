Diourbel, 1er juil (APS) - Au total, 251 candidats prennent part à l’examen du baccalauréat technique démarré jeudi à Diourbel avec les épreuves de mathématiques, d’économie générale, et de sciences sociales, a constaté l’APS.



Les candidates briguent le baccalauréat au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel. Sur un nombre intitial de 256 candidats 5 ont manqué à l’appel, ce qui fait que 251 ont composé pour la première journée, a-t-on appris du président de jury, Dianguina Diarrisso.



S’adressant à des journalistes, Dr Diarrisso a fait savoir que 17 candidats libres ont composé dans la série G et 251 autres pour la série Steg. En série T1, ils sont 38 et 45 en T2.





‘’Le bac technique va se tenir sur 7 jours. Nous avons 5 jours pour la première partie et 2 jours pour la deuxième partie et il faut prévoir aussi une marge de deux à trois jours pour les corrections, la délibération’’, a rappelé l’enseignant-chercheur à l’Université de Thiès.



Il a assuré que le dispositif sanitaire a été de rigueur dans les salles de classe dans un contexte de pandémie de Covid-19.



Des masques ont été remis aux candidats en plus de la disponibilité du gel hydro-alcoolique et du respect de la distanciation sanitaire, a-t-il fait valoir.





FD/AKS