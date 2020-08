Diourbel, 31 août (APS) - Quelque 252 candidats ont démarré ce lundi les épreuves du baccalauréat technique au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel (LTAB), a indiqué le chef de centre, El Hadji Bara Sow.

’’Au niveau du centre, nous avons 260 candidats avec quatre séries (T1, T2, G, STEG) qui composent. Il y a 125 garçons et 135 filles inscrits. Pour la série T1, ils sont 27 candidats ; en série T2, ils sont 37 ; en série G, ils sont 62. Pour la série STEG (science et technique de l’économie et de la gestion), ils sont 134 candidats’’, a-t-il déclaré à la presse.

Le centre a enregistré 8 absences pour ce premier jour d’examen.

’’Sur les 260, il y a 7 absents constatés à 8 heures mais on vient d’avoir une élève qui est malade qui vient de quitter pour aller se faire consulter à l’hôpital. Si elle ne revient pas, cela va faire 8 absents (3 garçons et 5 filles). Au final, il y a 252 candidats qui planchent sur les épreuves’’, a dit El Hadji Bara Sow.

’’Souvent, le bac technique se déroule sur une douzaine de jours. On va faire au moins 5 jours de théorie. Ce qui allonge surtout le bac technique, ce sont les travaux pratiques qui se font au niveau des ateliers et les épreuves se font de manière individuelle’’, a-t-il relevé.

Pour ce premier jour, les candidats des séries T1 et T2 composent en mathématiques, ceux de la série G font économie et la série STEG planche sur l’économie spéciale, a détaillé El Hadji Bara Sow.

Le Centre de Diourbel, composé d’un seul jury, accueille les candidats du lycée technique Ahmadou Bamba, l’institut privé Albaraka de Diourbel, l’école privée Fallou Gallas et les écoles privées de Mbacké, selon M. Sow par ailleurs, proviseur du LTAB.

L’examen du baccalauréat technique se déroule dans le respect des mesures barrières dans le contexte de pandémie de Covid-19.

’’Toutes les dispositions ont été prises. Il y a un personnel qui a été choisi pour gérer le protocole sanitaire’’, a souligné le chef de centre.

Il a salué la décision de l’office du bac de payer une indemnité pour la gestion du personnel mis en place pour faire respecter le protocole sanitaire pendant toute la durée des examens.

’’L’office du bac a initié une feuille de paiement pour prendre en charge ce personnel qui va gérer le protocole sanitaire à l’entrée et à la sortie pour que les candidats puissent respecter les mesures barrières’’, a-t-il fait savoir.

Le candidat Ahmed Saloum Fall sorti vers 10h 20mn pour se ’’dégourdir les jambes’’ a jugé ’’abordables’’ les épreuves de mathématique qui durent 4 heures de temps.

’’Les épreuves sont pour le moment abordables. On a traité des épreuves similaires en classe et je pense que la majeure partie [des candidats] pourra s’en sortir aujourd’hui. On est optimiste pour le reste des épreuves’’, a-t-il déclaré.