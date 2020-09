Kaffrine, 9 sept (APS) - Au total 556 candidats au Baccalauréat ont été admis dès le premier tour à Kaffrine (centre), sur 2.870 en lice pour l’obtention de ce diplôme, a-t-on appris de l’inspecteur d’académie de cette région Aboubacry Sadikh Niang.



"Au total, 556 candidats parmi les 2.870 ayant composé au niveau des différents centres d’examen de la région de Kaffrine, ont été déclarés admis au Baccalauréat et 819 sont appelés à subir les épreuves du second tour", a indiqué M. Niang à des journalistes.

Sur les 556 candidats admis dès le premier tour, les 220 sont des filles, a-t-il ajouté, notant que 347 candidates sont également appelées à subir le deuxième tour.

L’inspecteur d’académie de Kaffrine a fait état d’un taux total de réussite de 19,37% au premier tour, contre 12,34 % l’année dernière, soit une évolution de 7,03%.

Dans la région de Kaffrine, sur 3.030 candidats, 2.870 ont effectivement passé l’examen, dont 1.270 filles.

La région a enregistré un total de 81 mentions dont 6 "bien" et une "très bien". L’année dernière "on était à 59 mentions, 7 bien et zéro très bien", a signalé Aboubacry Sadikh Niang.