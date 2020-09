Diourbel, 2 sept (APS) - Quelque 8.052 candidats ont démarré mercredi les épreuves du baccalauréat général dans la région de Diourbel (centre), a appris l’APS de l’Inspection d’académie (IA).



"Nous avons 8052 candidats pour le Bac général dont 3821 garçons et 4231 filles. On a 23 dans la région et 28 jurys et aussi bien pour le bac technique que le bac général, on est à 8232 candidats", a déclaré l’inspecteur d’académie Seydou Sy au terme d’une tournée dans quelques centres d’examens de la commune de Diourbel.



M. Sy dit avoir noté quelques absences de candidats au premier jour des épreuves du baccalauréat général.



"Lors de l’épreuve de philosophie, on avait un taux de présence de 96, 78% et le nombre d’absents était constitué globalement de candidats individuels", a signalé l’IA.



Concernant les nouvelles dispositions prises par les autorités pour la délibération des résultats en plusieurs étapes, l’inspecteur d’académie a fait savoir que les présidents de jury vont d’abord "relever les numéros de téléphone valides de l’ensemble des candidats".



Selon lui, ils vont "traduire" ces numéros en fichier Excel qui sera envoyé au superviseur du baccalauréat dans la région. Ce dernier devra ensuite envoyer le document à l’Office du Bac, a-t-il expliqué.



Les candidats vont recevoir à travers une application dédiée les résultats du bac via un SMS en plus du système d’affichage, a-t-il ajouté.



De même, a indiqué l’inspecteur d’académie, il est prévue un dispositif d’affichage pour "éviter le regroupement des élèves qui est en déphasage avec le protocole sanitaire". "Les affichages se feront nuitamment dans différents endroits", a souligné Seydou Sy.



Il a indiqué par ailleurs que l’Office du Bac a contractualisé avec les radios communautaires pour une proclamation en direct des résultats.



FD/ASB/AKS