Birkelane (Kaffrine), 2 sept (APS) – Le gouverneur de la région de Kaffrine (centre), William Manel, a salué mardi le respect des gestes barrières qui a prévalu au démarrage ‘’sans encombre’’ de l’examen du baccalauréat général.

Le chef de l’exécutif régional effectuait une visite dans deux centres d’examen de la commune de Kaffrine et un de Birkelane, pour s’assurer du bon déroulement des épreuves et de la présence des candidats, des surveillants, des présidents de jurys et des chefs de centre.

‘’Le bac se déroule dans une période sensible telle que l’hivernage et la COVID 19. Après cette tournée, nous nous sommes rendus compte que toutes les dispositions ont été prises pour s’adapter au contexte et mettre les candidats dans de meilleures conditions. Ce que nous avons trouvé sur place nous rassure’’, a salué William Manel au terme de cette visite, qui s’est déroulée en présence des acteurs du système éducatif de Kaffrine et de Birkelane et des autorités administratives.

‘’L’examen du baccalauréat est sécurisé à Kaffrine. Les dispositifs sanitaires tels que le lavage des mains, la prise de température, la distanciation dans les salles ont été respectés. Nous sommes en phase avec le gouvernement pour que cette épreuve du BAC se passe dans de très bonnes conditions’’, a ajouté M. Manel, faisant remarquer ‘’une organisation parfaite dans les différents centres visités’’.

William Manel a rassuré que la région de Kaffrine va prendre toutes les dispositions nécessaires le jour de la proclamation des résultats du Baccalauréat ‘’pour éviter les grands rassemblements comme cela se passait auparavant’’.

‘’Le bac se déroule dans un contexte différent des autres années. Ce contexte nous commande d’éviter les grands rassemblements. Et, en rapport avec l’office du Bac et l’inspection d’académie de Kaffrine, les président des jurys vont voir le meilleur moyen pour la proclamation des résultats’’, a dit le gouverneur de Kaffrine.

‘’Il y a un respect scrupuleux des mesures barrière avec la mobilisation des acteurs communautaires à travers les cellules d’alerte et de veille. Sur le plan organisationnel du baccalauréat à Kaffrine, les choses sont satisfaisantes’’, a noté, pour sa part, l’inspecteur d’académie de Kaffrine, Aboubacry Sadikh Niang.

Il a indiqué que le taux de présence des élèves, des chefs de centre, des présidents de jurys et des surveillants est satisfaisant dans la région de Kaffrine.

‘’Pour cette année, la région de Kaffrine présente 3.030 candidats répartis dans 11 centres et 9 jurys dans le territoire régional avec une prédominance des séries littéraires’’, a précisé l’IA de Kaffrine.

Il a rappelé que le taux de réussite au baccalauréat était de 33,71% en 2019 contre 31,70% en 2018. ‘’Cela montre la pente ascendante sur laquelle l’académie de Kaffrine est’’, s’est réjoui Aboubacry Sadikh Niang.