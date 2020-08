Kaffrine, 11 août (APS) – La région de Kaffrine va présenter 3 030 candidats à l’examen du baccalauréat qui démarre mercredi par les épreuves anticipées de philosophie, a appris l’APS de l’inspecteur d’académie, Aboubacry Sadikh Niang.



‘’’Cette année, nous avons 1 745 candidats du public, 555 du privé laïc et 730 candidats individuels non encadrés’’, a-t-il détaillé lors d’un entretien avec l’APS.



’’Nous avons 1331 filles et 1699 garçons pour toutes les séries confondues’’, a-t-il précisé signalant que les candidats vont composer dans 7centres principaux et 4 centres secondaires répartis dans le territoire régional.



Il a assuré que ’’tout était fin prêt pour un bon déroulement des épreuves de philosophie’’ dans ce contexte de pandémie à coronavirus.



‘’Nous avons renforcé les chefs de centre en gel alcoolique, en masques et dispositifs de lavage des mains. Tout est fin prêt’’, a insisté l’IA non sans inviter les superviseurs à un engagement et à un sens de responsabilité afin que l’organisation des épreuves soit couronnée de succès dans la région de Kaffrine.



