Kaolack, 17 juil (APS) - Cent soixante dix-sept des 208 candidats du lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack (centre) ont été déclarés admis au baccalauréat 2021 au terme des épreuves dans les séries G et sciences et technologie de l’économie et de la gestion (STEG), a indiqué samedi le proviseur dudit lycée, Alassane Djigo.

Le taux de réussite s’élève ainsi à 85,09%, a-t-il précisé dans un entretien avec l’APS.

‘’ (...) A la délibération du premier tour, le lycée a engrangé 93 candidats qui ont été déclarés admis au premier tour avec trois mentions bien et 17 assez bien. Et, au deuxième tour, nous avons eu 84 admis’’, a déclaré M. Djigo dans un entretien avec l’APS.

‘’Nous avons au total 177 admis sur un effectif total de 208 candidats, soit un taux de réussite de 85, 09%. Nous avons dépassé largement nos prévisions qui étaient 65%. Ce sont des résultats que nous n’avons jamais connus au lycée technique de Kaolack’’, s’est réjoui Alassane Djigo.