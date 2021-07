Kaolack, 1 er juil (APS) – Deux cent soixante-cinq candidats, ont planché mercredi, sur les épreuves de l’examen du baccalauréat technique dans la région de Kaolack (centre), a appris l’APS.

"Pour cette présente édition, nous avons 265 candidats au baccalauréat technique répartis en deux séries (Série science et technologie de l’économie et de la gestion (STEG) et la série G", a précisé le proviseur du lycée technique Abdoulaye-Niass, Alassane Djigo.

M. Djigo a assuré que l’académie a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement des examens. Au plan de l’organisation et de la mise à disposition des surveillants, les préparatifs ont été correctes, a-t-il salué, ajoutant que "tout se passe normalement".

Le protocole sanitaire prévu pour éviter des contaminations au Covid-19 a été respecté, a-t-il fait savoir.

Selon lui, trois absences ont été relevées chez les candidats dont deux garçons.