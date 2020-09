Kaffrine, 13 sept (APS) - La région de Kaffrine (centre) a enregistré un taux de réussite de 42, 37 % au baccalauréat, une progression de 8, 66 points par rapport à 2019, a indiqué l’inspecteur d’académie Aboubacry Sadikh Niang.

‘’Cette année, 1.216 candidats sur les 2.870 présentés par l’académie de Kaffrine ont réussi à l’examen du baccalauréat. Donc, la région de Kaffrine a enregistré un taux de réussite de 42, 37 % contre 33, 71 % en 2019’’, a-t-il notamment confié à des journalistes.

‘’Nous avons 556 admis au premier tour et 660 au second. Cela fait un total de 1.216 admis dans la région de Kaffrine. Les performances du baccalauréat ont positivement évolué passant de 33.71% à 42.37% soit un bond de 8.66 points entre 2019 et 2020 ‘’, a-t-il ainsi fait valoir.

‘’Au total, 722 garçons (45,13%) et 494 filles (38,90%) sont admis au baccalauréat dans la région de Kaffrine’’, a détaillé Aboubacry Sadikh Niang.

Pour ce qui concerne les mentions elles passent de 59 à 81 dont une Très bien en S2 en la personne de Abdourahmane Sy du lycée Yoro Penda Sy de Nganda, dans le département de Kaffrine, s’est encore réjoui l’IA de Kaffrine.

