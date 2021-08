Kaolack, 24 août (APS) – La région de Kaolack a enregistré un taux de réussite de 68, 16 % à l’examen du brevet de fin d’études moyennes (BFEM), a déclaré son inspecteur d’académie, Siyaka Goudiaby.



‘’Cette année, sur un effectif de 13.686 candidats, 9114 ont décroché le bfem. Donc, la région de Kaolack a enregistré un taux de réussite de 68,16 %, a-t-il indiqué à des journalistes.



Il a souligné que le département de Guinguinéo avait enregistré le plus fort taux de réussite avec 77 %.



Il est suivi du département de Nioro dont les performances avoisinent les 75%, alors que celui de Kaolack a obtenu un taux de réussite de 65,57%.



Au total, a rappelé l’IA de Kaolack, ‘’sur les 9114 admis au bfem, 4328 candidats ont décroché leur sésame au premier tour et 4786 lors du second tour’’.



MNF/AKS