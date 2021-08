Thiès, 9 août (APS) - Les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ont démarré lundi sans couac, ont noté les autorités administratives, académiques et autres partenaires de l’éducation, au terme d’une visite de quelques centres d’examens.



’’A l’issue de cette tournée, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons trouvé sur place’’, a par exemple dit la secrétaire générale de l’inspection d’académie.



’’Les candidats sont venus à l’heure, les surveillants convoqués sont venus en nombre suffisant, les mesures barrières sont respectées, avec le port obligatoire de masque’’, a assuré Ndèye Khady Sow Diop.



’’Tout se passe bien’’, a renchérit Diadji Guèye, adjoint du préfet, en insistant sur le respect des gestes barrières, pour un déroulement sans contaminations, des épreuves.



L’Académie de Thiès compte 31.081 candidats, dont 17.543 filles, soit 56,44%, et 13.538 garçons.



Ils sont répartis entre 156 centres et 183 jurys.



En option franco-arabe, ils sont 201 candidats, dont 71 filles, soit 33,80%.



Les candidats malvoyants qui passent l’examen au collège Idrissa Diop, sont au nombre de 18, dont huit filles.



Les effectifs de cette année ont baissé de 1.052 candidats, tous des candidats individuels.



L’année dernière, ils étaient 32.133 inscrits au BFEM, dont 17. 000 filles, soit 52,90%, et 15.133 garçons. Ils étaient répartis entre 160 centres et 181 jurys.



Après les CEM de Touba Peycouck, le CEM Idrissa Diop, le collège privé catholique Daniel Brottier, la délégation a bouclé son périple au Centre de formation professionnelle du quartier 10-ème, où 181 ont démarré leur examen de CAP, en restauration, couture, etc.



Syndicats d’enseignant, associations de parents d’élèves et dialogue social étaient représentés dans la délégation.