Thiès, 13 sept (APS) - Plus de 31.000 candidats devront plancher lundi dans la région de Thiès sur les épreuves du brevet de fin d’études moyen (BFEM) , a appris l’APS, auprès de l’Inspection d’académie.



Au total, la région compte 31.863 candidats inscrits, répartis entre 181 jurys et 160 centres, selon le Bureau des examens et concours de l’IA de Thiès.



Les prétendants au BFEM sont composés de 13.402 garçons et 18.461 filles.



Le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla est attendu dans la capitale du rail en ce premier jour d’examens, pour visiter notamment les centres du CEM Fahu et collège Saint-Augustin, selon l’Inspection d’académie.





ADI/AKS