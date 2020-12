Boukiling, 17 déc (APS) - Les élèves du lycée de la commune de Diacounda, dans le département de Boukiling (Sédhiou, sud), ont décrété 72 heures de grève renouvelables pour protester contre ’’le manque crucial de salles de classe, de tables-bancs et de professeurs, notamment de philosophie et de français’’, a appris l’APS.

"Nous ne voulons plus vivre ce calvaire au moment où les autres élèves du pays font correctement leurs cours. Au niveau du lycée de Diacounda, les difficultés rencontrées sont nombreuses, notamment le manque de salles de classe, de tables-bancs et l’absence de professeurs en philosophie et français", a expliqué Malang Tamba, président du gouvernement scolaire du lycée de Diacounda.

Il compte mener le combat avec ses camarades lycéens, avec le soutien des élèves du collège.



Pour se faire entendre, ils menacent de bloquer dès lundi prochain la RN4 (Route nationale numéro 4) qui relie Ziguinchor et la Gambie.

Le lycée de Diacounda polarise beaucoup de villages situés dans les environs de la commune.