Dakar, 18 juin (APS) - Le ministre de l’Education, Mamadou Talla, a promis jeudi que la volonté de sauver l’année scolaire sera adossée à "un respect strict’’ en toute circonstance du protocole sanitaire validé par le Comité nationale de gestion des épidémies (CNGE).

"La volonté de tous les acteurs de sauver l’année scolaire sera toujours sous-tendue par le respect strict du protocole sanitaire validé par le Comité nationale de gestion des épidémies(CNGE) en vue de garantir la sécurité sanitaire des apprenants et des enseignants", a-t-il dit.

M.Talla s’exprimait lors d’un point de presse avec son collègue de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop.

Le ministre de l’Education nationale a énuméré les nouveaux défis à surmonter pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales.

Il a cité à cet effet la "prise en charge sanitaire et psycho-sociale nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination, la prise en charge des inondations en cette période hivernale corrélée à l’existence d’abris provisoires dans certaines localités".

L’adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d’organisation des concours et la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires font aussi partie des défis évoqués par le ministre de l’Education.

Mamadou Talla a dévoilé jeudi le calendrier des examens scolaires, après l’adoption mercredi de la date de reprise des cours le jeudi 25 juin, pour les classes d’examen de l’enseignement général et de la formation professionnelle et technique.

Les examens vont se dérouler entre le 20 août et le mois de septembre.



Mercredi, le gouvernement a adopté une proposition du ministre de l’Education nationale fixant la réouverture des classes d’examen au 25 juin.

La réouverture des classes d’examen initialement prévue le 2 juin dernier, avait été reportée en raison de contaminations au Covid-19 chez les enseignants.

La rentrée des classes d’examen (CM2, troisième et terminale) et des écoles d’enseignement technique et professionnel devrait permettre aux élèves concernés de se présenter aux examens scolaires et académiques, dans les prochains mois.

Les enseignements scolaires, techniques, professionnels et universitaires sont suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue de se propager au Sénégal, faisant 76 morts.