Dakar, 18 juin (APS) - Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, préside mardi la cérémonie de remise des infrastructures construites dans le cadre du "Projet de construction et d’aménagement de collèges d’enseignement dans les régions de Kaolack, de Thiès et de Fatick", annonce un communiqué reçu à l’APS.

La cérémonie aura lieu à partir de 15 heures, au CEM de Ndianda, dans la commune de Nguéniène.

Elle se tiendra en présence de l’ambassadeur du Japon au Sénégal Arai Tatsuo, et du premier adjoint du représentant de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Sénégal, Kato Koichi.

La livraison de cette tranche intervient deux ans après celle de la première tranche dans la région de Kaolack.

Le projet a été financé à hauteur de six milliards de francs CFA dans le cadre de la coopération financière non remboursable entre les deux pays.

Ces infrastructures comprennent 192 salles, 18 blocs administratifs et 212 blocs d’hygiène.



Elles vont "aider à améliorer la qualité des enseignements et apprentissages, mais aussi permettre aux élèves et enseignants d’évoluer dans un meilleur environnement scolaire".