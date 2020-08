Thiès, 19 août (APS) - Plus de 46.000 candidats sont attendus jeudi dans les centres d’examen de la région de Thiès pour les besoins du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE).



Ils sont au total 46.942 candidats inscrits au CFEE sur l’ensemble du territoire régional, soit environ 43% des quelque 106.000 candidats aux différents examens scolaires.



Les postulants au BFEM et au Baccalauréat sont respectivement au nombre de 33.725 et 26.248.



Quelque 2.697 candidats sont inscrits pour la formation professionnelle.