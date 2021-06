Diamniadio, 24 juin (APS) - La cérémonie de remise des prix de l’édition 2021 du Concours général est prévu le 19 août prochain, a annoncé jeudi à Dakar, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.



Au total 107 distinctions, dont 55 prix et 52 accessits, seront remises aux différents lauréats à cette occasion, a précisé M. Talla lors d’une conférence de presse portant sur les résultats du Concours général, au siège de son département à Diamniadio.

L’édition 2021, dont le parrain est l’ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar Souleymane Niang, s’est déroulée dans de ’’bonnes conditions, une organisation satisfaisante avec des sujets d’un niveau d’exigence conforme aux épreuves habituelles du Concours général’’, a souligné le ministre.

Au terme des délibérations et en fonction des niveaux, 63 distinctions ont été décernées aux classes de Première et 44 à celles de Terminale.

"On peut noter que les élèves des séries scientifiques et particulièrement ceux de la série S1, ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu’en terminale", a-t-il signalé.

Les élèves des séries scientifiques se sont distinguées dans certaines matières littéraires, dont le français, le latin et l’anglais, à l’image de la meilleure élève du Concours général.

Ndèye Awa Sarr, inscrite en première S2 à la Maison d’éducation Mariama Bâ de Gorée, a remporté les 1ers prix en allemand et en anglais, a précisé Mamadou Talla.

Khadidiatou Koulibaly, la lauréate la plus polyvalente du Concours général, également pensionnaire de la Maison d’éducation, est également inscrite en Première S1 et s’est distinguée aussi dans les matières littéraires, avec le premier prix de la version grecque, le deuxième de mathématiques et le premier accessit de version latine.

Les élèves des séries scientifiques ont raflé la mise avec 51 primés dont 34 pour la série S1, selon le tableau des distinctions présenté par Mamadou Talla.

D’après les statistiques présentées par le ministre, les pensionnaires des écoles publiques occupent la première place au classement du Concours général 2021, avec 80 prix sur les 107 décernés à 96 lauréats.

En Première, les établissements scolaires publics ont totalisé 50 prix dont 30 pour les élèves de Terminale.

Le classement de cette édition 2021 du Concours général confirme de même les bonnes performances des filles qui devancent d’une tête les garçons avec 54 distinctions contre 53.

Le Concours général n’ayant pas été organisé en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, les résultats de 2021, en comparaison de ceux de 2019, rendent compte d’une nette amélioration pour les classes de Première, passant d’un taux de 50,79 à 63,49%.

Le pourcentage des classes de Terminale a toutefois chuté, de 36,21% en 2019 à 31,82% en 2021.