Dakar, 30 avr (APS) - Le nouveau numéro des "Cahiers de l’alternance", présenté lundi à Dakar, traite de la problématique de la migration au Sénégal, de ses itinéraires et de ses enjeux, avec l’ambition de contribuer à éclairer le débat public et de proposer des orientations politiques sur ce sujet.



Les "Cahiers de l’alternance" est une publication annuelle lancée par le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de Dakar en 2000, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA).

Le numéro des "Cahiers de l’alternance", le 21e, devrait participer "à l’éclairage du débat public et à l’orientation des choix politiques afin que les flux migratoires cessent d’être porteurs de drames’’, a souligné la directrice du CESTI, Cousson Traoré Sall

Mme Sall, s’exprimant lors de la cérémonie officielle de présentation du nouveau numéro, a ajouté que la problématique des migrations gagnerait à être mieux traitée dans les médias pour une meilleure appropriation des enjeux liés aux processus migratoires.

Le représentant-résident de la FKA, Thomas Volk, note pour sa part que le nouveau numéro "ne parle pas seulement de l’émigration clandestine, il met aussi un focus sur les migrations dans l’Afrique c’est-à-dire des pays africains vers d’autres pays africains".

’’Les cahiers font l’état des lieux de différents formes et modèles de migration et ouvrent tout un panorama d’une Afrique en plein mouvement, pleine de défis, de dangers, de risques, mais aussi pleine de promesses et de potentialités", a conclu M. Volk, en présence du coordonnateur des "Cahiers de l’alternance", Mamadou Koumé.

Le numéro 21 des "Cahiers de l’alternance", réalisé par 8 étudiants en licence 3 du CESTI, l’école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, traite notamment de la "diversité des diasporas", des "pays de destination", du "chemin de l’aventure", des "villes émettrices", etc.

La FKA et le CESTI éditent depuis 17 ans la série "Les Cahiers de l’Alternance", un travail de recherche journalistique par lequel les étudiants du CESTI sont amenés à se pencher sur un sujet d’actualité ou d’intérêt général.