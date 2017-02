Dakar, 11 fév (APS) - Les auditeurs de la 10-e promotion du programme de management du sport initié par l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et le Centre international d’étude du sport (CIES) ont reçu, samedi à Dakar, leurs diplômes de fin de formation, a constaté l’APS.







"Vous êtes les ambassadeurs du programme UCAD-FIFA/CIES. Quelques évènements malheureux ont terni l’image du sport mondial ces derniers temps. Vous devez gouverner et comme on dit, trop de gouvernance tue la gouvernance" a indiqué Ibrahima Samba Dampoko de l’UCAD.



"Le Sénégal est un pays qui fait beaucoup dans le sport mais malheureusement nous sommes des consommateurs frustrés, déçus des résultats qui sont en-deçà de nos attentes" a dit M. Dampoko, invitant les récipiendaires à prendre pour exemple leur parrain, Dr Alioune Sarr du Comité national de gestion (CNG) de la lutte qui est "un vrai manager".



Le représentant de l’Université Cheikh Anta Diop a aussi demandé aux auditeurs de la 10-e promotion de retenir qu’ils "ont été formés pas pour le développement du sport sénégalais seulement mais pour celui de tout le continent et du monde".



Invitant le représentant du CIES d’être l’interprète du programme à la FIFA, Ibrahima Samba Dampoko a appelé à "évaluer le programme et à chercher à savoir ce que sont devenus les sortants des 9 dernières promotions pour mieux gérer l’insertion des suivantes".



Selon lui, "des discussions sont en cours pour amener l’INSEPS (Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport) à intégrer le programme dans le système LMD (licence-master-doctorat) et pour mieux promouvoir le diplôme".



Pour sa part, Vincent Monier du CIES a relevé que "le partenariat est un succès et les défis ne seront relevés que grâce à une formation de qualité".



OT/PON