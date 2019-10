Pikine, 2 oct (APS) – L’inspecteur de l’éducation et de la formation de Pikine Dagoudane, Ismaïla Diallo, table sur un démarrage effectif des enseignements dans la quasi-totalité des écoles de cet arrondissement de la banlieue dakaroise.



‘’Tous nos établissements sont prêts à l’exception de deux qui ne sont pas encore fonctionnels en raison de la présence des eaux de pluie. En dehors de ces deux écoles, les cours vont effectivement débuter jeudi ’’ a-t-il notamment indiqué lors d’un entretien avec l’APS.



Selon lui, les enseignants se sont massivement présentés lundi avec au préscolaire 94,12%, à l’élémentaire, 86,92% et dans les collèges moyens 82,99% l’occasion de la rentrée du personnel éducatif.



L’inspecteur Diallo a assuré qu’avec son équipe, il a reconduit le même dispositif que les trois dernières années en collaboration avec tous les acteurs du système éducatif et les Collectivités territoriales.



‘’Nous sommes tenus de démarrer les cours dès jeudi. On n’a pas le temps d’attendre. On n’attendra pas que les élèves s’inscrivent pour démarrer’’ a-t-il insisté.



L’IEF de Pikine Dagoudane couvre les communes de Pikine nord, Pikine ouest, Pikine est, Djeddah Thiaroye Kao, Dalifor, Pikine Guinaw-rails nord et Pikine Guinaw-rail sud.



Elle compte 36 écoles élémentaires, quatre préscolaires, six collèges d’enseignement moyen pour un total de 855 enseignants et 16 agents de l’administration.



SG/AKS