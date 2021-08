Diourbel, 9 août (APS) - Les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) se déroulent normalement à Diourbel pour les 11.108 candidats, a indiqué l’adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives, Omar Ndiaye.



‘’Nous avons un sentiment de satisfaction. Nous venons de visiter 4 centres pour constater le déroulement les examens du BFEM’’, a-t-il dit au terme de la visite de quelques centres d’examen de la commune.



Cette année, l’académie de Diourbel a présenté 11.108 candidats dont 6431 filles contre 4677 garçons. Ils sont répartis dans 56 jurys à travers la région.



M. Ndiaye a ainsi appelé au renforcement du protocole sanitaire dans les différents centres où des manquements ont été constatés.



Il a estimé qu’il appartenait aux chefs de centres et aux présidents de jurys de veiller au respect du protocole sanitaire.



A en croire l’inspecteur d’académie, Seydou Sy, des efforts ont été faits pour appuyer les présidents de jurys et les chefs de centres à travers le fonds d’appui aux examens et concours.



‘’Des instructions ont été données aux chefs de centres qu’indépendamment des examens qu’ils prennent les dispositions avec les ressources additionnelles pour sécuriser leurs personnels enseignant et leurs élèves en respectant scrupuleusement le protocole sanitaire’’, a-t-il fait savoir.



L’inspecteur d’académie a aussi demandé aux parents de faire des efforts en donnant aux enfants des masques pour éviter des sanctions dans les centres.



‘’Tous les élèves qui ne viendraient pas à l’école sans mettre de masque ne pourrait pas êtré autorisé à accéder aux salles d’examen. Il faudrait que chaque parent veille à ce que son enfant sorte de la maison en toute sécurité avec un masque’’, a-t-il insisté.



