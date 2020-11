Dakar, 11 nov (APS) – Une vingtaine d’agents d’entretien de la mairie de Dieuppeul-Derklé étaient à pied d’oeuvre ce mercredi en vue de rendre l’école élémentaire Derklé 3 prête à accueillir les élèves jeudi, jour de la rentrée des classes.

Dans cet établissement de 12 classes, l’heure est au nettoyage et au rangement pour une cour et des salles de classe propres, en ordre, fonctionnelles et accueillantes.



’’La propreté des écoles de la commune, notamment celle de Derklé 3, est le principal but recherché par ces séances de nettoyage’’ entamées, lundi, selon Boubacar Sané, un agent d’entretien.



’’Nous faisons de notre mieux pour permettre aux élèves de pouvoir regagner les salles de classe dans de très bonnes conditions. Nous avons terminé le désherbage et un camion benne de l’UCG passera la nuit pour effectuer la collecte des déchets’’, souligne-t-il.



Armés de brouettes, de balaies, de rateaux, entre autres matériels, les 20 agents d’entretien sont scindés en deux groupes. Le premier est chargé de fouiller les coins et recoins de l’école pour dénicher les insalubrités, tandis que le second se concentre sur le nettoyage et le rangement des salles de classe.



’’Nous travaillons sous la supervision d’un responsable de l’Unité de gestion des déchets solides (UCG) qui accompagne la mairie dans cette initiative, qui vise à rendre propres les écoles de la commune avant la rentrée scolaire’’, explique M. Sané.



Le chef de la Zone Sicap 1 de l’UCG, Moustapha Camara, dit ’’avoir ’’la certitude que l’école sera prête à accueillir les élèves, jeudi, parce que les travaux de nettoiement seront finis d’ici ce soir’’.



Selon lui, ’’le concept +Ubi tey, jang tey+ peut être une réalité dans cet établissement parce que le plus difficile a été fait’’. ’’Il s’agissait du désherbage, et grâce à la détermination de nos agents, nous l’avons fini depuis hier’’, assure-t-il.



’’Maintenant, il ne reste plus qu’à collecter le peu de déchets qui restent dans certains coins de l’école, nettoyer et ranger les salles de classe pour motiver les enfants’’, ajoute-t-il.



La rentrée des élèves est prévue, jeudi, sur l’ensemble du territoire national. Les enseignants et le personnel administratif ont déjà effectué leur rentrée depuis une semaine.