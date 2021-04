Dakar, 12 avr (APS) - Un projet dont l’ambition est d’aider les enfants à réaliser leurs rêves en s’inspirant de "l’histoire de grands hommes et de valeureuses femmes" leaders dans différents domaines de compétences a été lancé lundi à Dakar.



A l’initiative d’une association du secteur de l’éducation dénommée ’’DEmCOm’’ et de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP), ce projet bénéficie du soutien de la Direction de la Francophonie et du gouvernement du Sénégal.

Il vise à accompagner "l’enfant à réaliser ses rêves à l’image de sa référence en l’aidant à mieux comprendre l’histoire de grands hommes et de valeureuses femmes chefs d’entreprise, médecins, enseignants, journalistes, ingénieurs, entre autres"

"+Dessine-moi ta vie+ ambitionne ainsi de créer un système de parrainage entre le modèle identifié et l’enfant, afin de l’accompagner à réaliser son rêve et l’aider à mieux comprendre l’histoire de grands hommes et de valeureuses femmes qui ont marqué leur époque", expliquent les promoteurs du projet dans un communiqué rendu public à l’issue de son lancement officiel dimanche au cours d’un point de presse.

’’Dessine-moi ta vie’’ se présente sous la forme d’une émission animée par des enfants, l’ambition du projet étant d’aider "l’enfant à se découvrir, à se motiver et à trouver dès le bas-âge la ligne directrice qui lui permet de s’affirmer comme un futur leader dans un monde de défis".

"Les enfants constituent le bien le plus précieux d’une société avec les repères que les populations leur laissent, ils assureront l’avenir de nos sociétés dont ils sont le miroir", relève le texte.

Selon les promoteurs du projet, les jeunes et les enfants en particulier "ont besoin de bénéficier d’encouragement, d’enseignement et de compétences", pour qu’ils arrivent "à exprimer leurs idées et à se faire entendre", d’où l’importance de modèles et de références "inspirantes".

Selon le synopsis, l’émission commence par une discussion sur la scolarité entre le présentateur et son invité, un enfant. Ce dernier est encouragé à dessiner sur une feuille son rêve, par exemple devenir médecin.

Ensuite, Djibril, le présentateur de l’émission et son invité se rendent chez le modèle identifié, le médecin, qui les accueille dans son lieu de travail.

Les enfants ont l’occasion de poser des questions sur le parcours du modèle, les ambitions et les perspectives du métier.

A l’issue de l’émission, le modèle devient le parrain de l’enfant invité, note le synopsis.

L’émission accueillera des enfants de 7 à 17 ans venus de pays francophones dont le Sénégal, le Togo, la Côte d’ivoire, le Rwanda, le Cameroun, Haïti, la France, la Belgique, le Luxembourg ou le Canada.