Diender (Thiès), 14 jan (APS) - Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, a remis vendredi au directeur de l’école de Ndiar (commune de Diender), un lot de matériels et du ciment pour la clôture et la réhabilitation de l’école du village.

L’absence d’une clôture était une source d’insécurité pour les élèves, exposés à des morsures de serpent et aux accidents de la circulation.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre-conseiller, Ibrahima Ndoye, du directeur de l’école, des imams, des chefs de village, des autorités coutumières et des responsables de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir).

Mansour Sy a souligné qu’il vient ainsi répondre positivement à la sollicitation du ministre-conseiller Ibrahima Ndoye, originaire de Diender, afin d’aider les populations de la localité, plus particulièrement les élèves qui fréquentent l’école publique.

Il a rappelé que le chef de l’Etat, soucieux des conditions de vie des populations au niveau des zones rurales, a entamé de vastes chantiers.

Il a également cité le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), les bourses familiales, la carte d’égalité de chance et la couverture maladie universelle (CMU).

Selon lui, les Sénégalais doivent aujourd’hui être conscients que le président Macky Sall est résolu à satisfaire les préoccupations des populations, mais aussi à faire du Sénégal un pays émergent.

Ibrahima Ndoye a remercié Mansour Sy de son geste à l’endroit des populations du village de Ndiar, avec la clôture du mur de l’école et la réhabilitation de salles de classe.

Il a indiqué que 400 millions de francs CFA ont été investis pour le forage de Thiédem, d’un débit de 100 m3/ heure. Celui-ci permettra d’alimenter en eau potable toutes les populations de la commune de Diender.

Le ministre-conseiller a également dit que trois autres forages, d’un coût de 200 millions de francs Cfa, sont en finition dans la zone de Bayakh.