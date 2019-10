Diourbel, 4 oct (APS) - Le directeur du projet de promotion des jeunes au ministère de la Jeunesse, Alassane Diallo, a offert quelque 1.500 livres au collège ex-CEMT de Diourbel (centre) pour davantage inciter les élèves à la lecture.

"L’Etat fait des efforts dans le domaine de l’éducation, mais il faut l’implication de la communauté. Les livres ne font pas moins de 1.500 ouvrages, qui sont pour l’essentiel de la littérature française, quelques ouvrages du programme de la littérature africaine", a-t-il précisé lors de la cérémonie de remise des livres aux responsables du collège.

‘’Un élève, s’il ne lit pas, a beau avoir de la volonté, il ne pourra pas réussir. Nous sommes conscients qu’aujourd’hui la lecture connaît beaucoup de difficultés dans nos établissements. C’est pourquoi j’ai fait une démarche auprès du ministère de la Culture à travers la direction du livre’’, a expliqué le donnateur.

Yankhoba Massaly, inspecteur de l’éducation et de la formation de Diourbel, estime que la lecture, en plus de participer au développement des compétences, représente "une activité essentielle dans la vie scolaire et la réalisation de la performance scolaire’’.

‘’Le livre constitue pour nous l’élément déterminant du renforcement des compétences de l’enfant parce qu’à travers le livre, beaucoup d’activités peuvent être organisées par les acteurs pour emmener les apprenants à mieux asseoir les compétences’’, a souligné M. Massaly.



Il ajoute que la présence du livre dans les écoles est un ’’élément déterminant’’ de l’enseignement dispensé aux élèves. ’’Maintenant, après cela, il faut organiser au sein de l’école des activités innovantes, des activités qui inciteront les enfants à aller vers la bibliothèque’’, a proposé M. Massaly.