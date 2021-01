Malicounda (Mbour), 15 jan (APS) - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hanne, s’est rendu ce vendredi à Malicounda (Mbour) pour témoigner ’’la solidarité’’’ du gouvernement à la famille de l’étudiante, Diary Sow, 20 ans, portée disparue depuis le 4 janvier dernier en France.

’’En tant que ministre de tutelle, nous exprimons toute notre solidarité ainsi que celle du chef de l’Etat, de l’ensemble du gouvernement et de tout le peuple sénégalais à sa famille et à ses proches’’, a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Cheikh Oumar Hanne qui a manifesté le soutien de toutes les autorités sénégalaises, a indiqué que l’étudiante Diary Sow est ’’une fierté’’ pour la nation sénégalaise, la communauté estudiantine du Sénégal et la diaspora.

’’Diary Sow a fait tout ce dont le Sénégal et sa famille attendaient d’elle en se hissant dans le rang des étudiants dits de l’excellence, dans le respect et la discipline. Nous prions pour son retour, saine et sauve’’, a dit le ministre, assurant qu’il suit de très près cette affaire, en étroite collaboration avec les autorités françaises et la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal en France.

Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, est inscrite en classe préparatoire physique-chimie au Lycée Louis Le Grand de Paris. Elle n’a plus donné de ses nouvelles depuis le 04 janvier 2021.

