Dakar, 27 août (APS) - Dix étudiants sénégalais bénéficiaires de bourses d’excellence de l’Université Sorbonne Abu Dhabi ont rencontré, vendredi, à Dakar, le chargé d’affaires de l’ambassade des Emirats arabes unis au Sénégal, Mohamed Ali Bin Aylan Al Shamsi, en vue de leur mise en route vers ce pays pour y poursuivre leurs études, a constaté l’APS.

"Cette initiative constitue également une preuve supplémentaire de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui lient les Emirats arabes unis à la République sœur du Sénégal", a indiqué le diplomate émirati.

Le chargé d’affaires de l’ambassade des Emirats arabes unis intervenait lors de la rencontre avec les 10 étudiants sénégalais admis à l’Université Sorbonne Abu Dhabi, en présence du directeur des bourses Khalifa Gaye, de nombreux officiels, diplomates et partenaires du projet.

Il a rappelé que dans le souci d’accompagner les efforts de développement économique et social de ses nombreux partenaires, le gouvernement des Emirats arabes unis a décidé en 2019 d’instaurer des bourses d’excellence.

’’Cette décision vise à promouvoir un capital humain de qualité, capable de relever les défis de l’émergence" dans les pays dont sont issus les bénéficiaires de ces bourses d’excellence, a-t-il souligné.

Il a rappelé que l’Université Sorbonne Abu Dhabi est "classée parmi les meilleures au monde" et accueille des étudiants venant de "plus de 90 pays".

"L’excellence de l’Enseignement supérieur est largement reconnue à travers le monde. C’est dire qu’étudier aux Emirats arabes unis, c’est s’assurer une formation de haute qualité dans un environnement attractif au sein d’un système universitaire en constante évolution", a-t-il assuré.

Il a invité les bénéficiaires à garder à l’esprit, le culte de l’excellence pour qu’à leur retour au bercail, ils puissent apporter leur contribution à l’édification d’un "Sénégal émergent et prospère".

"C’est une grosse opportunité que ce pays partenaire du Sénégal nous offre, qui va permettre à ces excellents étudiants de réaliser leur rêve. Ils mesurent bien la mission d’ambassadeurs de leur pays qui est attendue d’eux", a pour sa part déclaré Khalifa Gaye, le directeur des bourses.

Le Sénégal "attend beaucoup" des bénéficiaires de ces bourses d’excellence, a-t-il lancé aux étudiants dont les candidatures ont été retenues.

"Les Emirats arabes unis sont un pays favorable pour des études supérieures, avec de la qualité et un environnement favorable", a insisté Babacar Bâ, ancien ambassadeur du Sénégal à Abu Dhabi et actuel conseiller diplomatique du président de l’Assemblée nationale.

Selon lui, les Emirats arabes unis restent "un pays attaché à sa tradition de tolérance et a réalisé de gros progrès dans plusieurs secteurs, notamment dans les infrastructures".

Il a rappelé que les Emirats arabes unis ont ces dernières années appuyé et accompagné le Sénégal à réaliser "des infrastructures remarquables", assurant qu’à l’Université Sorbonne Abu Dhabi, ces étudiants vont avoir une formation "très pointue".

Plusieurs officiels, dont le député Pape Sagna Mbaye, ainsi que des partenaires des Emirats arabes unis ont pris part à la rencontre, tenue dans les locaux de l’ambassade émiratie à Dakar.

Sorbonne Université Abu Dhabi est en partie francophone et a été créée en 2006 par un accord de coopération internationale entre Sorbonne Université (France) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de l’émirat d’Abou Dhabi.