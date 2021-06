Ce don est constitué pour chaque lycée d’un lot de vingt-cinq ballons de football, vingt-cinq ballons de handball, vingt-cinq ballons de volleyball et de vingt-cinq ballons de basketball, neuf chronomètres, dix sifflets et dix plots, a-t-on appris lors de la cérémonie de remise à laquelle prenaient part des représentants des dix lycées bénéficiaires.

Le président de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES, par ailleurs ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, André Dominique Nana, a déclaré n’avoir pas de doute sur le fait que ce matériel va faire l’objet d’une "très bonne utilisation au grand bénéfice des élèves".

Il a réitéré l’engagement de la CONFEJES "à accompagner les Etats et gouvernements membres, dans leurs stratégies de développement du sport scolaire", exhortant le secrétaire général de l’institution gouvernementale francophone à "ne ménager aucun effort" dans ce sens.

"La stratégie de la jeunesse de la Francophonie 2015-2022 adoptée lors du 15ème sommet à Dakar en novembre 2014, vise à faire de la jeunesse un atout majeur dans le contexte de la mondialisation", a-t-il souligné.

Paul Dione, représentant le ministre sénégalais des Sports, assure que ce don "aura un impact certain sur la relance de l’EPS dans nos écoles et contribuera à l’amélioration de la qualité des apprentissages".

Il a salué "les interventions de la CONFEJES" dont le Sénégal a pu bénéficier "à travers différents programmes mis en œuvre dans les domaines de la formation, de l’entreprenariat des jeunes, de l’accompagnement des athlètes, entre autres".

"La CONFEJES entend accompagner, à travers ce type d’actions, les Etats et gouvernements membres de notre espace francophone à développer une pratique sportive inclusive en contribuant à la détection et à la préparation de jeunes talents francophones pour des victoires futures aux échéances sportives internationales d’ici, les JO Paris 2024 et les JOJ Sénégal 2026", a dit son SG par intérim, Modibo Traoré.

Il a signalé que ce don de matériels didactiques d’éducation physique et sportive s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme dénommé "EPS/Sport’’, relativement à l’accès inclusif à la pratique sportive et l’appui à la relance et au développement de l’EPS.

