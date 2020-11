Dakar, 4 nov (APS) – Le nouvel ambassadeur des Emirats Arabes Unis au Sénégal, Sultan Ali Kharabi, a annoncé mercredi l’octroi de bourses d’études à des étudiants sénégalais à partir de l’année prochaine.



A partir de la rentrée de l’année prochaine, les Emirats Arabes Unis accorderont au Sénégal des bourses d’études pour les étudiants pour qu’ils puissent poursuivre leurs études au niveau de l’université Sorbonne de Abu Dabi, a notamment indiqué le diplomate.



Il effectuait une de ses premières sorties en visitant mercredi le siège de l’Association pour la recherche et le développement de l’Education (ARED en anglais) actif dans la promotion des langues nationales dans le système éducatif.



Il a souligné que le Sénégal est un pays partenaire de premier plan pour les Emirats Arabes Unis en Afrique avec entre les deux pays des relatons en évolution croissante ces dernières années dans différents domaines dont celui de l’éducation et de la formation.



‘’Les relations sur le plan politique sont excellentes mais je suis au Sénégal pour les diversifier pour qu’elles touchent le domaine social, économique, éducatif et culturel entre autres’’, a-t-il relevé.



Il a également fait part d’une autre initiative dénommée ‘’Madrassati’’ ciblant les pays en voie de développement comme le Sénégal pour à travers l’octroi ‘’en grand nombre de matériels didactiques numériques de dernière génération’’.



En tant que Ambassadeur qui ‘’vient juste de prendre fonction’’, il a promis d’œuvrer et de veiller en même temps pour que ces relations soient renforcées dans différents domaines.



‘’Ce sont des relations privilégiées impulsées par la volonté politique des dirigeants des deux pays’’, a-t –il insisté.



Après la visite des locaux et des échanges avec le Directeur général et des membres du Conseil d’administration sur les activités et les programmes en cours de l’organisation dans le domaine de l’éducation, il a magnifié le travail remarquable réalisé par ARED en termes de résultats et de performances.



L’organisation a eu un partenariat avec la Fondation Dubai Cares (2014-2017) des Emirats Arabes Unis qui soutient des programmes d’éducation dans le monde.



