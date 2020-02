Dakar, 5 fév (APS) – Le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, a invité mercredi à Dakar, les secrétaires généraux des universités francophones d’Afrique à renforcer leurs liens afin de contribuer plus efficacement à la construction et à la consolidation d’un espace solide de l’enseignement supérieur.



‘’Je vous exhorte, à l’instar de vos collègues du Nord, à raffermir vos réseaux tant au niveau national qu’international, car les liens que vous établirez et renforcerez participeront aussi à la construction d’un espace plus solide de l’enseignement supérieur susceptible de consolider l’unité africaine’’, a-t-il déclaré.



Il intervenait lors du 22ème colloque du Groupement international des secrétaires généraux des universités francophones (GISGUF), axé sur le thème l’université en transition.



Les secrétaires généraux des universités d’Afrique peuvent compter sur l’accompagnement de leurs gouvernements. Il en va de l’intérêt des peuples africains de converger vers plus de solidarité pour l’émergence du continent, a laissé entendre Cheikh Oumar Anne.



Il a soutenu que l’avenir de l’Afrique devrait nécessairement passé par le développement du capital humain. Selon lui, les secrétaires généraux des universités ont un rôle important à jouer dans la gouvernance universitaire.



‘’Les méthodes de l’enseignement, la place accordée au numérique, les outils de gouvernance, évoluent aussi rapidement dans un contexte de ressources financières limités avec une gestion axée sur la transparence, mais aussi d’interaction entre l’université et son environnement’’, a fait remarquer le ministre de l’Enseignement supérieur.



‘’Nous sommes dans une dynamique de globalisation qui touche les universités du point de vue société, économique et historique’’, a pour sa part souligné, le président du GISGUF, Stéphane Berthet.



Il a noté que dans ce monde en perpétuel mouvement, l’université est en transition avec un certain nombre de tendances, à l’origine de changement intervenu dans l’enseignement supérieur et la recherche universitaire au cours de dernières décennies.



Pour lui, les universités doivent non seulement, perpétuellement se réinventer, s’adapter à leur environnement, mais sont plus que jamais essentielles pour aider les Etats à comprendre le présent et à construire le futur.



Selon Stéphane Berthet, ces dernières décennies, les établissements d’enseignements supérieurs et de recherches font face à des nouveaux changements, par des entrepreneurs du numérique, les nouveaux modèles sociaux d’apprentissages, entre autres.



Directeur Veille-innovation-expertise de l’Agence universitaire francophones (AUF) Paris, Jean-François Lancelot, a de son côté indiqué que les institutions universitaires devront se transformer sur le plan spatial numérique et adopter des nouvelles pratiques pédagogiques pour contribuer au développement socio-économique de leur pays.



‘’Les missions qui sont confiées aux universités pour répondre aux besoins de la société, ce sont transformées avec une importance toujours plus grande accélérant leur rôle de moteur de développement des sociétés, notamment en matière d’employabilité et d’insertion professionnelle’’, a-t-il ajouté.



