Saint-Louis, 25 juin (APS) – La reprise des cours dans les classes d’examen s’est bien déroulée dans la région de Saint-Louis (nord), ‘’grâce à l’engagement de tous les acteurs de l’éducation’’, a dit le gouverneur Alioune Aïdara Niang.

A la fin d’une visite effectuée dans des écoles des communes de Saint-Louis et de Gandon, il a salué la mobilisation des autorités administratives et académiques, des syndicats d’enseignants, des parents d’élèves et des collectivités territoriales.

‘’La rentrée a connu un succès dans la région de Saint-Louis’’, a dit M. Niang, assurant que ‘’la reprise s’est déroulée dans de bonnes conditions’’ dans les deux autres départements de la région, Dagana et Podor.

‘’La volonté de l’Etat d’assurer une bonne reprise des cours, dans ce contexte très particulier, avec la pandémie de Covid-19, a été respectée dans la région de Saint-Louis’’, a-t-il affirmé.

La reprise des cours, qui concerne seulement les classes d’examen (CM2, troisième et terminale) et l’enseignement technique et professionnel, a connu ‘’une réussite totale’’ dans la région, a insisté le gouverneur de Saint-Louis.

Il a adressé ses félicitations aux élèves, qui ont ‘’surmonté la peur’’ pour reprendre le chemin de l’école.

La communauté éducative arrivera à ‘’vaincre ce virus’’, le Covid-19, par le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains et les autres gestes barrières qu’‘’il faut intégrer dans nos modes de vie’’, Alioune Aïdara Niang.

Les enseignements préscolaires, scolaires et universitaires étaient suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de Covid-19 qui continue à se propager au Sénégal, faisant 95 morts et plus de 6.000 personnes contaminées.