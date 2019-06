Sagne (Niakhar), 1 er juin (APS) - Trente écoles élémentaires des Inspections de l’éducation et de la fromation (IEF) de Fatick et Dioffior ont reçu 1.728 tablettes et 36 ordinateurs portables, a appris vendredi l’APS.



La remise de ce matériel entre dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet ProFuturo, un programme de réduction de la fracture numérique dans les pays pauvres.



’’Depuis un mois, 30 écoles primaires des IEF de Fatick et Dioffior ont, dans le cadre de l’exécution de la première phase du projet ProFuturo, bénéficié d’un matériel numérique constitué de 36 ordinateurs et 1728 tablettes contenant une plateforme éducative en langues, en mathématiques, et en sciences’’, a indiqué la responsable du projet ProFuturo, Sénégal, Isabel Pèrez.



Elle s’exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement dudit projet en présence des autorités administratives, et académiques de la région.



’’Ce matériel numérique contenant une plateforme éducative dispose également de contenus technologiques, de contenus conformes au curriculum de l’éducation de base’’, a-t-elle ajouté.



’’Cette dotation de matériel numérique, a-t-elle encore relevé, comprend aussi d’autres accessoires tels que 36 vidéoprojecteurs, 48 ports USB, 36 Wifi routers, des chargeurs et des adaptateurs’’.



Intervenant au Sénégal grâce à un partenariat avec l’ONG World Vision, la responsable du projet ProFuturo souhaite que tous les enfants des écoles ciblées puissent jouir des bienfaits du numérique dans leur parcours grâce à ce matériel.



’’Le numérique, a estimé Mme Pèrez, fait évoluer les performances et il est d’un apport didactique pour les enseignants et un support pédagogique et d’apprentissage pour les enfants’’.



La représentante du directeur national de World Vision Sénégal, Antoinette Chibi, s’est félicitée de ce partenariat entre sa structure et ProFuturo, pour, dit-t-elle, ’’soutenir l’Etat sénégalais dans ses efforts pour améliorer l’apprentissage des élèves’’.



’’D’une durée de deux ans, la première phase de ce projet, a-t-elle indiqué va impacter de manière directe sur 11. 428 élèves du primaire, 350 enseignants du primaire, 30 directeurs d’écoles et six inspecteurs chefs de district de la région de Fatick’’.



’’Le projet est pour le moment mis en œuvre dans la région de Fatick plus précisément dans les écoles primaires des communes de Fimela, de Tattaguine, de Thiaré Ndialgui, de Djilass, de Niakhar, de Diakhao, de Mbellacadio’’, a précisé Mme Chibi.



ProFuturo est une fondation espagnole née de la volonté de deux grandes institutions espagnoles en l’occurrence, la Fondation Téléfonica, et la Fondation bancaire, la Caixa.



Le projet ProFuturo a été lancé en 2016 en Angola pour réduire la fracture numérique chez les enfants les plus vulnérables des pays en développement.



ProFuturo est aujourd’hui présent dans 33 pays dont 12 en Afrique, selon ses responsables.



L’école élémentaire Coumba Mack Diouf du village de Sagne (Niakhar) a abrité la cérémonie officielle de lancement du projet ProFuturo au Sénégal avec une forte participation d’élèves et de parents d’élèves.



Au terme de la cérémonie officielle, la délégation officielle conduite par l’adjoint au gouverneur de Fatick, Cheikh Ahmadou Ndoye, a eu droit à une petite démonstration pratique des techniques d’usage du matériel numérique dans une salle de classe.