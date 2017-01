Thiès, 17 jan (APS) - La filière Sciences de l’ingénieur de l’Université de Thiès (ouest) a formé, depuis 2011, "plus d’une trentaine d’étudiants" en master-recherche, dont la plupart servent actuellement dans des structures publiques et privés du Sénégal, a-t-on appris d’un de ses responsables.

D’autres sortants sont engagés par des établissements privés de formation d’ingénieur ou des institutions d’enseignement supérieur, a indiqué Déthié Sarr, responsable du master de recherche en géotechnique, mécanique des sols et modélisation des terrains de l’UFR Sciences de l’ingénieur de Thiès.

Il a réitéré les objectifs pédagogiques de cette institution, consistant à des ingénieurs "de haut niveau’’ capables de développer des connaissances et de promouvoir l’innovation dans les domaines du bâtiment et travaux publics (BTP), l’exploitation du sol et du sous-sol.

Les réflexions conduites par les équipes du master de recherche "mécanique des sols, géotechnique et modélisation des terrains", visent à terme à apporter des solutions aux problèmes relevant de domaines du génie civil, du génie géologique et du dénie minier, a expliqué M Sarr, enseignant-chercheur, spécialiste en géo-mécanique des roches.

"Il s’agit donc d’outiller de futures générations en bagages intellectuels leur permettant de pouvoir conduire de bout en bout un projet quel qu’il soit dans leurs domaines d’activités, puisqu’ayant une base théorique solide et une démarche fortement ancrée dans la pratique", a-t-il relevé.

Le master de recherche "Mécanique des sols, géotechnique et modélisation des terrains" est ouvert aux étudiants ayant validé une maîtrise en sciences physiques, mécaniques, environnementales et géologiques ainsi que dans les domaines du génie civil, génie minier et géotechnique, a-t-il ajouté.

BD/BK