Saly-Portudal (Mbour), 24 août (APS) - Au total 4 578 enseignants ont bénéficié d’une mutation en en qualité d’adjoints et 1 219 autres nommés à des postes de responsabilité au terme des assises de l’édition 2021 de la commission nationale consultative de mutation des enseignants, dont les travaux ont été clôturés lundi à Mbour.



Ces assises qui se sont tenues pendant une semaine ont permis d’examiner 84 796 demandes, tous corps confondus, a indiqué le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.

Selon Dame Diop, les travaux de ces assises ont permis de muter 4 578 enseignants en qualité d’adjoints dont 141 pour le compte de l’Emploi et de la Formation professionnelle et 4 437 pour le compte du ministère de l’Education nationale.

De même, ajoute-t-il, 1 219 enseignants bénéficient d’une nomination à des postes de responsabilité, soit 24 pour le ministère de la Formation professionnelle MEFPAI et 1 195 pour le ministère de l’Education nationale.

Dame Diop a rappelé que la gestion "efficace et efficiente des ressources humaines est un des objectifs du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’éducation et de la formation (PAQUET-EF).

’’A ce titre, la modernisation constante du processus de gestion de la mobilité des personnels enseignants reste un domaine prioritaire’’, a-t-il indiqué, ajoutant que ces assises constituent "un moment privilégié de régulation de la mobilité du personnel de l’éducation et de la formation".

’’Elles s’inscrivent dans le cadre de la gestion rationnelle des effectifs et interpellent plusieurs acteurs de divers niveaux de responsabilités. C’est une avancée démocratique qu’il faut consolider et renforcer", a souligné M. Diop.

Dans cette perspective, les directeurs des ressources humaines du ministère de la Formation professionnelle et de l’Education nationale, en relation avec les familles d’acteurs concernés, ont selon lui veillé à la révision du guide du mouvement national et des fiches de vœux.

Ils ont également assuré la supervision des travaux des commissions académiques de validation des candidatures au mouvement national, a indiqué M. Diop.

