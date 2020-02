Dakar, 31 janv (APS) – Le gouvernement a commencé l’attribution des titres de propriété dans le cadre du volet habitat à certaines organisations syndicales qui avaient déjà déposé leurs listes d’attributaires, a appris l’APS.



’’Certaines organisations ont reçu leurs notifications pour l’octroi de parcelles à Dakar et dans d’autres régions comme Saint-Louis et nous continuerons ce travail avec le gouvernement pour que les enseignants puissent disposer d’un toit’’, a déclaré, vendredi, le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (SAEMS), Saourou Séne.





Il s’exprimait au terme d’une réunion à huis clos avec le ministre en charge du PSE et du monitoring des accords avec les enseignants, et du ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.



La question de l’octroi de parcelles pour les enseignants est ’’un point fort contenu dans le protocole d’accord signé avec le

gouvernement depuis 2014’’, a-t-il rappelé.



Au nom des syndicats regroupés dans le groupe dit G7, il a souligné que la rencontre a permis aux représentants du gouvernement de faire l’exposé de la situation en présentant l’état des lieux par région.



Dans les zones où il y a des difficultés de possession, le gouvernement a donné des solutions de substitution par rapport au respect de cet accord, a t –il ajouté.



’’Nous avons pris acte et nous irons ensemble sur le terrain pour voir les possibilités surtout en ce qui concerne le programme des 100 000 logements’’, a dit le responsable syndical.



’’L’essentiel pour nous, c’est qu’on arrive à avoir des parcelles ou des logements clés en main pour ceux qui veulent s’inscrire dans ce genre de programme’’, a dit Saourou Séne.



Pour Ndeye Nar Beye Djiba, première Secrétaire nationale de l’Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal (UDEN), membre du G7, c’est ’’un acte fort posé par le gouvernement dans le cadre du respect des accords avec à la clé des propositions concrètes et une approche novatrice’’.



’’C’est un motif de satisfaction de voir le ministère en charge du monitoring des accords et le ministre de l’Urbanisme poser cet acte et donner des propositions concrètes dans le processus d’attributions de terrains ou de logements à des enseignants’’, a t-elle souligné.



Selon elle, ’’cette avancée aura un impact certain sur le respect des accords conclus avec les syndicats d’enseignants et dans le processus de pacification de l’espace scolaire’’.



Les ministres présents, les Directeurs de la SICAP et de SNHLM qui ont animé cette séance de partage d’informations n’ont pas voulu se prononcer devant la presse au terme de la rencontre suivie d’une visite de sites à Dakar.



ADL/OID/AKS