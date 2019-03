Dakar, 1er mars (APS) - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des technologies de l’information et de la communication de la République islamique de Mauritanie, Sidi Ould Salem, a procédé, ce vendredi, à Dakar, à l’inauguration du Musée d’anatomie de l’Ecole Inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires de Dakar (EISMV).



’’Ce musée est avant tout le terrain de l’étape franchie pour un nouveau départ avec ses défis et enjeux de l’ensemble des parties prenantes qui forment la communauté de l’EISMV’’, a dit M. Sidi Ould Salem, président du conseil d’administration de l’EISMV, en marge de la 22ème édition de la rentrée solennelle de l’établissement.

’’C’est également une vitrine confirmant la vitalité de l’école et un moment privilégié de communion et de réflexion autour des thèmes d’actualité et de projets chauds importants’’, a t-il ajouté.

Créée en 1968 pour faire face au développement de l’agriculture et de l’élevage après l’indépendance des Etats africains, l’Ecole inter-Etats des sciences et médecines vétérinaires (EISMV), intégrée à l’UCAD, compte aujourd’hui quinze Etats membres qui participent à son budget de fonctionnement sur un mode mixte public-privé, a-souligné le ministre mauritanien.

’’Selon lui, l’EISMV de Dakar veut se positionner à la mise en œuvre des politiques et projets de la région du Sahel à travers la mise en œuvre des activités de formation, des recherches pour favoriser la sédentarisation des pasteurs’’.

’’Ce sont des défis qui sont au cœur de notre plan stratégique horizon 2025 et nous devons tout faire pour les relever par la formation et la recherche’’, a-t-il ajouté.