Joal-Fadiouth (Mbour), 25 jan (APS) - Quelque 159 élèves de plusieurs établissements scolaires ont reçu samedi un don de matériel informatique de la commission éducation du comité d’organisation du Festival pour l’émergence de Joal-Fadiouth (Xeeman Jong fa Faajut, en langue nationale sérère).



La remise de ces kits scolaires et autres tablettes s’est déroulée dans l’enceinte du Collège d’enseignement moyen (CEM) Lamine Senghor de Joal-Fadiouth (Mbour, ouest), en présence de plusieurs autorités locales, administratives et scolaires.

Selon Abou Kâne, le président de la commission éducation du Festival pour l’émergence de Joal-Fadiouth, initié par Aïssatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, ce don vise à contribuer à promouvoir l’excellence.

Dans cet objectif, fin décembre, des olympiades scolaires avaient été organisées par les promoteurs du Festival Xeeman Jong fa Faajut, de concert avec le Collectif des directeurs d’école (CODEC) et les cellules d’animation pédagogique.

Les récipiendaires ont été choisis sur la base de ces olympiades. Les meilleurs élèves, notamment les cinq premiers en mathématiques et en français, ont tous été primés. Les autres élèves ont reçu chacun un lot de consolation.

"L’éducation est le socle du développement, car un pays dont les enfants ne sont pas instruits ne peut nullement prétendre à l’émergence. L’éducation est la base de tout développement", a souligné M. Kane.

"Dans un monde où l’excellence devient de plus en plus une denrée rare, alors que c’est la recherche de cette vertu qui fait la marque des grands peuples et des grandes nations, fêter l’excellence semble plus qu’important", a déclaré Abdoulaye Niome, représentant de la deuxième circonscription départementale de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF2) de Mbour.

La représentante de l’Association des parents d’élèves (APE) de la commune de Joal-Fadiouth, Fatou Kiné Diagne, a salué cette initiative qui, selon elle, place l’éducation "au cœur" de la démarche des promoteurs du Festival pour l’émergence de Joal-Fadiouth.

Babacar Faye, chef de cabinet de la ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a félicité les récipiendaires et rappelé les objectifs assignés au Festival Xeeman Jong fa Faajut, à savoir mettre la culture au service de l’éducation.

"Nous sommes certes à la deuxième édition de ce festival, mais nous promettons, pour les prochaines éditions, de ne ménager aucun effort pour faire beaucoup plus que ce qui a été fait aujourd’hui (...)’’, a promis M. Faye, au nom de la ministre des Mines et de la Géologie.

En plus de ces kits scolaires et du matériel informatique, Aïssatou Sophie Gladima a décidé d’octroyer des bourses d’études aux meilleurs élèves et à des étudiants ressortissants de la commune de Joal-Fadiouth, a-t-on appris lors de cette rencontre.

