Kaffrine, 31 jan (APS) - Le Centre national de formation des maîtres d’enseignement professionnels et techniques (CNFMEPT) va former en 2017, 15 jeunes’’ talibés’’ de Kaffrine (centre) aux métiers de carrelage et de plomberie, a annoncé, mardi, son directeur, Masséne Sarr.





’’Cette formation qui va démarrer dans peu de temps grâce à l’appui de partenaires , vise à accompagner les daaras du département de Kaffrine dans la qualification des jeunes talibés’’, a expliqué M. Sarr, dans un entretien avec l’APS.



‘’Ces talibés, a-t-il précisé, vont venir durant les après-midi pour acquérir des compétences utiles à la réalisation des activités de carrelage et plomberie dans une période de 6 mois ’’.



Cette formation entre dans le cadre de l’ouverture du centre de formation à son environnement en accompagnement les jeunes et les couches vulnérables dans la qualification.



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet des maîtres coraniques ont déjà rencontré des responsables du CNFMEPT pour des explications claires sur le projet, a t-il dit.







’’Ces maîtres coraniques vont mettre à notre disposition des apprenants qui sont assez matures. Nous sommes en train d’étoffer l’offre de formation pour accompagner les couches vulnérables’’, a-t-il ajouté.



Le CNFMEPT est un centre de formation des formateurs dans les métiers techniques tels que la mécanique-auto, la menuiserie du bois, la menuiserie mécanique, l’électricité et le bâtiment, a rappelé le directeur.



’’Mais nous allons élargir le plateau des enseignants dans tous les métiers industriels’’, a-t-il promis.