Kaffrine, 22 déc (APS) - La région de Kaffrine compte 638 classes multigrades reparties entre ses quatre inspections d’éducation et de la formation (IEF) et mises en place dans l’optique de palier le déficit en corps enseignant, a indiqué jeudi son inspecteur d’académie, Maba Ba.



Sur ce nombre total de classes multigrades, l’IEF de Kaffrine

a l’effectif le plus important avec 199 classes multigrades, suivie de l’IEF de Koungheul avec 181 classes, a-t-il confié à l’APS, lors d’une réunion d’évaluation avec les inspecteurs d’éducation et de la formation de la région.



Les IEF de Malem Hodar et Birkelane, avec respectivement 133

et 125 classes multigrades, ont les effectifs les moins importants de classes multigrades, a ajouté l’inspecteur d’académie de Kaffrine.



"Les classes multigrades regroupent plusieurs niveaux ou plusieurs

divisions confiées simultanément dans la même salle de classe à un même maître."



Ce dernier a donc la charge de dispenser des enseignements à tous ces élèves d’âges, de capacités et de niveaux différents.