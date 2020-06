Kaffrine, 25 juin (APS) - Le gouverneur de la région de Kaffrine (centre), William Manel, a appelé les parents d’élèves à conscientiser les apprenants sur la nécessité de respecter la distanciation sociale à l’école.



"C’est un point très important par rapport à la reprise, que les gestes barrières soient respecté", a-t-il dit, après s’être rendu dans des écoles, à l’occasion la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen.



William Manel assure que "la reprise des cours et des apprentissages est belle et bien effective dans la région de Kaffrine".



"Nous avons pu visiter trois établissements, dont deux à Kaffrine et un à Malem Hodar. Et ce que nous avons trouvé sur place nous rassure et nous faire croire que partout dans la région, les dispositions ont été prises pour que cette reprise soit effective", a-t-il souligné.



Il a salué "l’engagement" de toute la communauté éducative de Kaffrine qui, dit-il, a œuvré pour une bonne reprise des cours.

William Manel a rassuré sur la situation du lycée de Kaffrine, souvent confronté à des "problème d’accès en cas de fortes pluies".



Il a promis, à ce sujet, que des "dispositions seront prises avec le comité départemental de suivi des inondations autour des autorités administratives et collectivités territoriales’’.



"Aujourd’hui, ce que nous constatons nous semble rassurant. Ceci, grâce à l’accompagnement de toute la communauté éducative de Kaffrine’’, a indiqué à son tour l’inspecteur d’académie de Kaffrine, Aboubacry Sadikh Niang.