Kaffrine, 4 nov (APS) - L’adjoint du préfet de Kaffrine a appelé mercredi les maires des différentes communes du département à remettre à temps les fournitures scolaires aux élèves afin de contribuer efficacement à l’effectivité de la reprise des enseignements apprentissage dès le jour de la rentrée des classes.



Oumar Diba intervenait lors d’un comité départemental de développement (CDD) consacré à la prochaine rentrée des classes. Il a également exhorté les collectivités territoriales à désinfecter les écoles afin de permettre aux enseignants et élèves d’être dans de bonnes conditions.



Il a ensuite demandé aux maires de prendre des dispositions pour faire respecter le protocole sanitaire mis en place et éviter les risques de contamination au Covid-19.



‘’Nous demandons aux différents maires du département de Kaffrine de doter les élèves de masques et de produits hydro-alcooliques. Nous souhaitons également que les fournitures qu’ils allouent aux écoles soient mises à disposition très rapidement ‘’, a insisté Oumar Diba.



Cette rencontre, a-t-il rappelé ‘’est une instance de dialogue, de partage et un cadre d’orientation et de prise de décision pour réussir la prochaine rentrée scolaire dans ce contexte de COVID 19’’.



‘’Nous sommes dans un contexte particulier à savoir la maladie à coronavirus. Donc, il va falloir que les autorités territoriales, l’Etat bref la communauté éducative puissent prendre des dispositions idoines pour permettre à nos enfants de pouvoir étudier dans de très bonnes conditions’’, a-t-il ajouté.



‘’Nous sollicitons un appui des maires pour que les élèves aient quelques produits pour pouvoir entamer l’année dans le respect des mesures barrières’’, a, pour sa part, plaidé le secrétaire général de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine, Adama Faye selon qui le département de Kaffrine attend cette année plus de 3.000 élèves (élémentaire et secondaire).



Lors de cette rencontre, des élus locaux présents dans la salle se sont engagés à prendre des dispositions pour rendre effectif le slogan +Ubi tey Jang Tey+ (reprise des cours dès la rentrée) dans le département de Kaffrine.



