Kaolack, 19 mai (APS) – Au total, 50 meilleurs élèves de cinq écoles primaires de la commune de Kaolack (centre) ont été primés, mercredi, par le mouvement social "Kaolack moniou Nior", a constaté l’APS.

"Nous venons de primer 50 meilleurs élèves issus des écoles de Nimzat, de parcelles 1, de parcelles 2, de Diamaguene et de Sara. L’objectif, c’est de promouvoir l’excellence et permettre aux élèves de Kaolack de travailler et exceller dans l’école", a soutenu le secrétaire général du mouvement ’’’Kaolack moniou Nior’’, Amadou Siré Ly, au cours d’une journée d’excellence tenue à l’école Diamaguene.

Des kits scolaires ont été octroyés aux lauréats pour "les motiver à exceller dans le domaine de l’éducation", a-t-il dit.

M. Ly a signalé que son mouvement a décidé d’organiser prochainement des journées de nettoiement dans la commune de Kaolack pour, dit-il, lutter contre l’insalubrité.

"Notre mouvement qui est social va également organiser des sciences de révision pour les élèves des classes d’examen. Et, en collaboration avec la mairie de Kaolack, nous allons mener une campagne de sensibilisation pour la déclaration des enfants à l’état-civil", a annoncé Amadou Siré Ly.

Il a expliqué que ’’Kaolack moniou Nior’’ œuvre pour le bien-être des populations en matière de santé, d’éducation, d’environnement, entre autres secteurs.

Le mouvement a récompensé ces 50 meilleurs élèves de cinq écoles primaires lors de sa deuxième édition de la Journée de l’excellence.