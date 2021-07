Kaolack, 6 juil (APS) – L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) a démarré, mardi, sans "incidents significatifs’’ dans la région de Kaolack, a rassuré l’inspecteur d’académie (IA), Siyaka Goudiaby.

‘’Pour la journée de ce mardi, les épreuves relatives au CFEE ont effectivement démarré. Et les rapports que j’ai reçus des inspections de l’éducation et de la formation (IEF), me révèlent qu’il n’y a pas de problèmes significatifs signalés’’, a-t-il expliqué.

‘’A Kaolack, tout s’est bien déroulé dans l’ensemble conformément au protocole sur la base du chronogramme d’administration des épreuves. Il n’y a pas d’incidents significatifs qui mériteraient d’être signalés’’, a-t-il souligné.

Siyaka Goudiaby a rappelé que sur toute l’étendue de la région de Kaolack, 19.989 candidats ont composé dans 142 centres répartis entre les quatre IEF.

L’académie de Kaolack compte quatre inspections de l’éducation et de la formation (IEF) : Guinguinéo, Kaolack commune, Kaolack département et Nioro.